Berlin - Serbiens Tennisstar Novak Djokovic will sich persönlich von seinem langjährigen Rivalen Rafael Nadal verabschieden. „Deine Leidenschaft, Spanien zu vertreten, war immer bemerkenswert. Ich wünsche dir in Malaga mit dem Davis-Cup-Team Spaniens den bestmöglichen Abschied. Ich werde persönlich da sein, um deiner herausragenden Karriere meinen Respekt zu erweisen“, schrieb der Paris-Olympiasieger auf X.

Zugleich würdigte Djokovic mit emotionalen Worten Nadal nach dessen Rücktrittsankündigung. „Danke, dass du mich in unserer Rivalität, die mich als Spieler am meisten geprägt hat, so oft an meine Grenzen gebracht hast.“

Der 38-jährige Nadal hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass er nach der Finalrunde des Davis Cups vom 19. bis 24. November im spanischen Malaga seine Laufbahn beenden wird. Nadal gewann unter anderem 22 Mal den Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere Australian Open, Wimbledon, French Open und US Open. Damit ist er die Nummer zwei hinter Djokovic (23) und vor Roger Federer (20). Überdies stand er insgesamt 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste.

Djokovic (37) ist der letzte der „Big Three“, nachdem Federer nach einem Einsatz im Doppel mit Nadal beim Laver Cup 2022 seine Ausnahmekarriere beendet hatte. Laut Djokovic werde Nadals Vermächtnis „ewig leben. Nur du weißt, was du durchmachen musstest, um zur Ikone des Tennis und des Sports im Allgemeinen zu werden“, schrieb er.

Nadal habe mit seiner Hartnäckigkeit, Hingabe und seinem Kampfgeist „Millionen von Kindern dazu inspiriert, mit dem Tennisspielen anzufangen, und ich denke, das ist wahrscheinlich die größte Leistung, die man sich wünschen kann“, so Djokovic.