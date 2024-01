Zwei deutsche Doppelspieler sorgen in Melbourne für Furore. Dabei spielen sie eigentlich kaum zusammen Tennis.

Doppel Hanfmann und Koepfer in Melbourne im Halbfinale

Melbourne - Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer haben bei den Australian Open völlig überraschend das Halbfinale im Doppel erreicht. Die beiden deutschen Tennisprofis setzten sich am Mittwoch in Melbourne gegen das an Nummer sieben gesetzte Duo Hugo Nys aus Montenegro und Jan Zielinski aus Polen mit 6:4, 7:6 (7:3) durch.

Eigentlich spielen Hanfmann und Koepfer kaum Doppel zusammen. Umso überraschender kommt der Erfolg in Melbourne. „Es ist eine verrückte Woche. Natürlich würde ich lieber im Einzel im Halbfinale stehen, aber es macht verdammt viel Spaß“, sagte Koepfer. „Wir lieben es und genießen jede Sekunde auf dem Platz zusammen“, fügte Hanfmann hinzu.