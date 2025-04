Los Angeles - Ein Treffer von NHL-Torschützenkönig Leon Draisaitl hat die Auftaktniederlage der Edmonton Oilers in den Playoffs nicht verhindern können. Der beste Angreifer der National Hockey League verkürzte beim am Ende wilden 5:6 gegen die Los Angeles Kings zwar zum zwischenzeitlichen 1:4 und bereitete dann auch noch das späte 5:5 durch Connor McDavid vor, konnte die Pleite zum Start in die Serie gegen den Rivalen aus Kalifornien aber nicht verhindern. Die Kings erzielten 42 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer, für Philip Danault war es das zweite Tor des Abends.

Für Draisaitl war es der erste Einsatz seit dem 3. April, als er sich in der Hauptrunde eine Verletzung zuzog. Die Oilers und die Kings treffen bereits zum vierten Mal in Serie in der ersten Runde der NHL-Playoffs aufeinander. In den vergangenen drei Jahren setzte sich jeweils die Mannschaft aus Kanada durch. Zum Weiterkommen muss ein Team vier Partien gewinnen. Auch das zweite Duell ist in Los Angeles, danach folgen zwei Spiele in Edmonton. Draisaitl war in der vergangenen Saison mit Edmonton bis in die Final-Serie um den Stanley Cup gekommen, verlor dort aber knapp gegen die Florida Panthers.