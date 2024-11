Nach zwei Niederlagen in Serie kehrt Edmonton mit Leon Draisaitl mit einer Sieben-Tore-Gala in die Erfolgsspur zurück. JJ Peterka verhilft Buffalo im Penaltyschießen zum Sieg.

Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Leon Draisaitl brachte Edmonton in Vancouver in Führung.

Vancouver - Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben nach zwei Niederlagen in Serie in der NHL einen deutlichen Sieg eingefahren. Beim 7:3-Auswärtserfolg über die Vancouver Canucks stellte der Vorjahresfinalist der nordamerikanischen Eishockey-Liga mit sieben Toren einen teaminternen Saisonbestwert auf.

Nachdem Draisaitl bei den zwei vorherigen Niederlagen ohne Torbeteiligung geblieben war, lief es auch für den 29-jährigen Angreifer persönlich besser. Draisaitl traf nach knapp drei Minuten per Abstauber zum 1:0 und erzielte damit sein zehntes Saisontor. Das 3:0 von Viktor Arvidsson legte der Eishockey-Nationalspieler auf. Die Oilers entschieden die Partie im Schlussdrittel, bei dem sie vier Tore innerhalb von fünf Minuten erzielten.

JJ Peterka als Buffalos Matchwinner

JJ Peterka hat die Buffalo Sabres zu einem 3:2-Heimerfolg über die Calgary Flames geschossen. Der 22-jährige Angreifer traf als einziger Spieler im Penaltyschießen und machte so den siebten Saisonsieg der Sabres perfekt. In der regulären Spielzeit war Peterka an der 2:0-Führung von Tage Thompson aus dem Überzahlspiel beteiligt.

Auch Tim Stützle machte erfolgreich Überstunden, seine Ottawa Senators fuhren einen 3:2-Auswärtserfolg nach Verlängerung gegen die Boston Bruins ein. Auch für die Senators war es der siebte Saisonerfolg. Stützle war an keinem Tor beteiligt, Brady Tkachuk gelang nach 21 Sekunden in der Verlängerung der Siegtreffer für die Gäste.

Moritz Seider kassierte mit den Detroit Red Wings eine 0:4-Heimniederlage gegen die New York Rangers. Zum ersten Mal in dieser Saison gelang Detroit in einem Spiel kein Tor.

Die Winnipeg Jets haben einen NHL-Rekord aufgestellt. Ein 4:1-Heimerfolg über die Dallas Stars bescherte den Jets den 14. Sieg im 15. Saisonspiel. Kein anderes Team der NHL ist je besser in eine Saison gestartet.