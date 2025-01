Die Edmonton Oilers mit dem deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl sind in der NHL aktuell bestens aufgelegt. In Minnesota gewinnen sie trotz eines Zwei-Tore-Rückstands.

Saint Paul - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL den dritten Sieg in Serie eingefahren. Bei den Minnesota Wild gewannen die Kanadier nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch mit 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). Kapitän Connor McDavid erzielte zwei Treffer und legte einen weiteren vor. Er schob sich in der ewigen Scorer-Liste der Oilers an Jari Kurri vorbei auf Platz zwei hinter Wayne Gretzky. Liga-Toptorjäger Draisaitl bereitete den ersten Oilers-Treffer vor.

Dabei lagen die Wild zunächst mit zwei Toren vorn, ehe Zach Hyman und McDavid noch Ende des ersten Drittels ausglichen. Nachdem Minnesota im Mitteldrittel erneut in Führung gegangen war, drehten Ryan Nugent-Hopkins, Wassili Podkolzin und McDavid mit seinem zweiten Treffer des Abends die Partie. Die Oilers haben zuletzt sieben von acht Spielen gewonnen und liegen nach durchwachsenem Saisonstart klar auf Playoff-Kurs.

Peterka gewinnt mit Buffalo

Im zweiten Spiel des Abends siegten die Buffalo Sabres mit dem deutschen Nationalspieler JJ Peterka mit 4:2 gegen die Carolina Hurricanes. Dabei gelang Ryan McLeod sein erster Hattrick in der NHL. Sabres-Torhüter Ukko-Pekka Luukkonen glänzte zudem mit 35 parierten Schüssen.

Kurios war der dritte Treffer von McLeod kurz vor Schluss. Nach einem Abpraller vom Pfosten wollte der Center ins leere Hurricanes-Tor einschießen, Carolinas Brent Burns brach beim Abwehrversuch aber seinen Schläger durch. Die Schiedsrichter erkannten das als Treffer für McLeod an, wodurch die Sabres als erstes Team, seit es in der NHL entsprechende Daten gibt (1965/66), zu einem Tor kamen, obwohl sie statistisch in dem Drittel gar nicht aufs gegnerische Tor schossen.