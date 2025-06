Potzehne l Die Landesliga-Fußballer des SV Grün-Weiß Potzehne haben sich ihren zweiten Punkt in dieser Saison erkämpft. Auf eigenem Platz trennten sich die Westaltmärker vom Magdeburger SV Börde mit 1:1 (1:1).

Allerdings hätten die Grün-Weißen am Ende durchaus ihren ersten Saisonsieg bejubeln können. Im zweiten Durchgang zappelte das Leder nämlich noch drei weitere Male im Magdeburger Netz. Die Treffer wurden jedoch jeweils nicht anerkannt.

Im ersten Durchgang waren es zunächst eindeutig die Gäste, die den Ton angaben. Bereits nach 13 Minuten tauchten die Landeshauptstädter das erste Mal gefährlich vor dem Potzehner Gehäuse auf. Nach einer Ecke von Kevin Wunderling kam Marcus Mähnert, der bei den Gästen der Dreh- und Angelpunkt war, per Kopf an das Leder und beförderte dieses in Richtung Tor. Kai Klose war jedoch hellwach und klärte auf der Linie. In der Folge blieben die Magdeburger am Drücker und drängten auf den Führungstreffer. In der 18. Minute scheiterte zunächst David Berlin aus Nahdistanz am Potzehner Schlussmann Andreas Urbschat. Christian Liedtke setzte im Strafraum nach, beförderte das Streitobjekt allerdings völlig freistehend über den Kasten. Von den Platzherren war hingegen in der Offensive so gut wie gar nichts zu sehen. Die Potzehner fanden nämlich überhaupt keine Bindung zum Spiel und ließen sich insbesondere im Mittelfeld immer wieder den Schneid abkaufen. In der 33. Minute folgte die logische Konsequenz. Nach einem Freistoß der Magdeburger kam Julian Stellmacher am zweiten Pfosten an den Ball und brachte diesen flach vor das Tor. Dort lauerte David Berlin und sorgte für die mittlerweile überfällige Führung der Gäste - 1:0.

Diesen Rückschlag steckten die Platzherren jedoch gut weg und kamen noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach guter Vorarbeit von Maik Krehl traf Kai Klose zum 1:1. (43.). Die zweite Halbzeit verlief dann ausgeglichen. In der 62. Minute zappelte das Leder erneut im Magdeburger Netz. Dieser Treffer durch Mario Stolle fand aufgrund einer knappen Abseitsstellung keine Anerkennung. Nur vier Minuten später jubelten die Potzehner erneut, denn Nico Wehrmeister hatte einen fälligen Freistoß direkt verwandelt. Doch auch diesmal hatten sich die Potzehner zu früh gefreut, denn erneut zählte dieses Tor nicht. Nun kochten die Emotionen natürlich hoch, denn die Platzherren verstanden die Welt nicht mehr. In der 73. Minute traf Wehrmeister erneut, doch diesmal soll der Potzehner Mittelfeldspieler im Abseits gestanden haben - kein Tor. Auch hier halfen die lautstarken Proteste der Platzherren nichts. Am Ende blieb es beim schmeichelhaften Remis aus Sicht der Magdeburger, wobei gerade in der Schlussphase kaum noch ein konstruktives Spiel zustande kam.

Torfolge: 0:1 David Berlin (33.), 1:1 Kai Klose (43.).

SR: Andreas Kessler (Diesdorf).