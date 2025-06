Salzlandkreis (hla/fna) l Die Frauen des Schönebecker SV sind derzeit das Maß der Dinge in der Fußball-Unionsliga, was auch die Zuschauerzahlen belegen. Nur in Breitenhagen waren mehr zahlende Fans. In nun schon beträchtigem Abstand (fünf Punkte) folgt der Titelverteidiger. Die Lok-Frauen aus Aschersleben führen das Mittelfeld an. Zum ersten Saisondreier kam die Spielgemeinschaft Löderburg/Etgersleben im "Kellerduell" gegen Ströbeck. Diese Mannschaft ist - wie auch Glöthe - noch punktlos. Das Spiel Timmenrode gegen Winningen wurde in den November verlegt. Die Spielerin des Tages stellt sicherlich Glöthe. Doreen Schröder-Flack erzielte drei Treffer, auch wenn es trotzdem nicht zum Sieg reichte.

SG Bernburg/Biendorf -

TSG Calbe 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Nathalie Hamann (13.), 1:1 Marion Marx (68.); SR: L. Thiele (Bernburg), ZS: 20

VfB Glöthe -

Lok Aschersleben 3:4 (0:2)

Tore: 0:1 Carolin Bochardt (21.), 0:2 Tina Fessel (23.), 0:3 Carolin Bochardt (36.), 1:3, 2:3, 3:3 Doreen Schröder-Flack (52., 60., 63.), 3:4 Tina Fessel (64.); SR: Schönian (Gerbitz), ZS: 18

Stahl Thale -

Unseburg/Tarthun 3:0 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0 Manuela Eichler (8., 39.), 3:0 Katja Cierpinsky (55.); SR: Nehrkorn (Quedlinburg), ZS: 10

Löderburg/Etgersleben -

Grün-Gelb Ströbeck 4:0

Tore: 1:0 Ronny Jelinek (6.), 2:0 Melanie Muth (35.), 3:0 Anne Schulz (51.), 4:0 Jeanette Reuter (65.); SR: Multischewski (Aschersleben), ZS: 21

Blau-Weiß Breitenhagen -

S-W Badeborn 4:2 (2:0)

Tore: 1:0 Sophia Krimmling (15.), 2:0 Sabrina Ninschkewitz (19.), 2:1 Anne Schulz (40.), 3:1 Sophia Krimmling (55.), 4:1 Mandy Quenstedt (60.), 4:2 Julia Schrader (63.); SR: Jakobs (Groß Rosenburg), ZS: 39

Schönebecker SV -

Fichte Latdorf 4:0 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Manuela Pechstein (8, 23.), 3:0 Christin Hochholz (38.), 4:0 Jeanette Schulze (65.); SR: Hopfgarten (Pretzien), ZS: 35