Aachen - Isabell Werth beendet den CHIO in Aachen mit einer beeindruckenden Bilanz. Die 54-Jährige aus Rheinberg ritt beim größten Reitturnier der Welt mit ihrem Pferd Wendy dreimal und gewann dreimal. Bei der abschließenden Kür erhielt die erfolgreichste Reiterin der Welt 89,095 Prozent.

Werth gewann die Kür mit Musik souverän vor Frederic Wandres aus Hagen bei Osnabrück mit Bluetooth 83,010 Prozent. Dritte wurde Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus (81,385).

Am Sonntagnachmittag will der Dressur-Ausschuss das Team für die Olympischen Spiele bekanntgeben. Die Nominierung von Werth und Wendy scheint nach den Ritten in Aachen nur noch Formsache zu sein. Ihr Ticket sicher hat bisher nur Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera. Die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio musste in Aachen nicht mehr antreten.