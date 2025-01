Es wurde viel spekuliert. Nun ist es so gekommen. Das Formel-1-Team Alpine mit Sonderberater Flavio Briatore hat sich Franco Colapinto als Ersatzmann geschnappt. Das hat Folgen.

Carlos Perez Gallardo/Reuters Pool via AP/dpa

Enstone - Der französische Formel-1-Rennstall Alpine hat sich die Dienste des argentinischen Rennfahrers Franco Colapinto gesichert. Der 21-Jährige wird ab der kommenden Saison zunächst Test- und einer der Ersatzfahrer sein. Klar ist mit der Personalie, mit der bereits spekuliert worden war, aber auch, dass der Druck auf Neuling Jack Doohan noch mal deutlich erhöht wird.

Der 21 Jahre alte Australier hatte nach einem Ausscheidungsfahren den Vorzug vor Mick Schumacher bekommen, der in diesem Jahr nur noch für Alpine in der Langstreckenweltmeisterschaft antritt. Medienberichten zufolge soll der Vertrag von Jack Doohan diesem zunächst nur die ersten sechs Rennen in der anstehenden Saison garantieren.

Vertrag über mehrere Jahre

Er ersetzt den zu Haas gewechselten Franzosen Esteban Ocon. Dessen Landsmann Pierre Gasly ist im anderen Alpine-Cockpit gesetzt.

Colapinto war mitten in der vergangenen Saison zu seinem Renndebüt in der Motorsport-Königsklasse gekommen. Für Williams bestritt er neun Grand Prix und ließ einige Male sein Können aufblitzen, zudem zog er auf Anhieb Fans aus Argentinien an die Strecken. Colapinto verursachte allerdings auch kostspielige Unfälle. Sein Vertrag mit Alpine gilt der Mitteilung zufolge für mehrere Jahre.