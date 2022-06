DTB-Damen in Billie-Jean-King-Cup-Relegation in Kroatien

London - Die deutschen Tennis-Damen müssen in der Relegation des Billie Jean King Cups in Kroatien antreten. Das ergab die Auslosung in London. Die Partie findet am 11./12. November statt.

In der ersten Runde hatte die Mannschaft um die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Angelique Kerber in Kasachstan verloren. Kerber hat angekündigt, auch für die Relegation zur Verfügung zu stehen. Gewinnt das Team von Trainer Rainer Schüttler in Kroatien, bleibt es in der Weltgruppe, ansonsten würde es absteigen. Deutschland geht als Favorit in das Duell.

Als beste Kroatin ist Petra Martic derzeit auf Position 73 geführt.