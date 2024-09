New Orleans - Die Philadelphia Eagles haben die bislang überraschend starken New Orleans Saints geschlagen und im dritten NFL-Spiel der Saison ihren zweiten Sieg eingefahren. In dem Stadion, in dem im Februar um den Super Bowl gespielt wird, drehten die Eagles mit einem späten Touchdown die enge Partie und gewannen 15:12.

Die zuvor ungeschlagenen Saints waren zwei Minuten vor Schluss in Führung gegangen, gerieten dann aber durch eine Unachtsamkeit und einen großen Raumgewinn der Gäste sofort unter Druck. Ein Fehlpass von Saints-Quarterback Derek Carr besiegelte die Niederlage. Großen Anteil am Sieg der Eagles hatte Runningback Saquon Barkley mit zwei Touchdowns.

Grund zur Freude gab es auch für Barkleys ehemaliges Team, die New York Giants. Die Mannschaft mit dem Stuttgarter Jakob Johnson bezwang die Cleveland Browns 21:15 und verbuchte nach zwei Niederlagen zum Start in die Saison ihren ersten Sieg. Der oft kritisierte Quarterback Daniel Jones spielte zwei Touchdown-Pässe.

Steelers mit Fields als Quarterback weiter ungeschlagen

Zu den ungeschlagenen Teams zählen weiter die Pittsburgh Steelers und die Minnesota Vikings. Die Steelers - erneut mit Justin Fields als Quarterback und ohne den zuletzt angeschlagenen Russell Wilson - bezwangen die Los Angeles Chargers 20:10. Die Vikings holten ein 34:7 gegen die zuvor noch unbesiegten Houston Texans.