Die Philadelphia Eagles kassieren ihre erst zweite Niederlage in der NFL-Saison und müssen trotzdem um den Spitzenplatz und das Heimrecht in den Playoffs bangen. Zum Showdown kommt es bald.

Philadelphia - Die Philadelphia Eagles haben zum ersten Mal in dieser Saison ein Heimspiel verloren und müssen fünf Wochen vor dem Ende der Hauptrunde um ihr Heimrecht in den Playoffs fürchten. Nach zuletzt vier Comeback-Siegen unterlag der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Spielzeit den San Francisco 49ers im wichtigsten Spiel des Spieltages 19:42.

Mit nun zwei Niederlagen könnten die Dallas Cowboys im direkten Duell in der kommenden Woche mit den Eagles an der Spitze der NFC gleichziehen. Die 49ers sitzen den Eagles mit neun Siegen und drei Niederlagen ebenfalls im Nacken.

In der Neuauflage des NFC-Conference-Finals der vergangenen Saison, das die 49ers nach der Verletzung von Quarterback Brock Purdy klar verloren hatten, waren die Rollen vertauscht. Eagles-Quarterback Jalen Hurts musste im vierten Viertel sogar vom Feld und untersucht werden - da war die Partie allerdings so gut wie entschieden. Purdy überragte mit vier Touchdown-Pässen und Würfen über 314 Yards. Deebo Samuel fing zwei Touchdowns nach Pässen und hatte einen weiteren durch einen Lauf.

Mahomes unsouverän

Im späten Spiel unterlagen die Kansas City Chiefs den Green Bay Packers und kassierten die dritte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Beim 19:27 wirkte der Titelverteidiger um Quarterback Patrick Mahomes unsouverän, leistete sich viele unnötige Strafen und erlaubte den Packers mehrfach viel Raumgewinn in einzelnen Szenen. Pech hatten die Chiefs allerdings in der Schlussphase, als zwei klare Regelverstöße der Packers-Verteidiger bei langen Pässen von den Schiedsrichtern nicht erkannt wurden. Packers-Quarterback Jordan Love überzeugte mit drei Touchdown-Pässen, Mahomes dagegen hatte nur einen erfolgreichen Pass in die Endzone und leistete sich 4:37 Minuten vor dem Ende einen vorentscheidenden Fehlwurf.

Derweil bangen die New Orleans Saints, die gegen Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions mit 28:33 verloren, um Quarterback Derek Carr. Der 32-Jährige musste wegen Schulter- und Rückenverletzungen im vierten Viertel vom Feld. Die Saints gaben außerdem bekannt, dass er im Gehirnerschütterungsprotokoll der Liga steht. Carr war hart von Lions-Spieler Bruce Irvin attackiert worden. Für Carr war es das dritte Mal in dieser Saison, dass er ein Spiel verletzt vorzeitig beenden musste. Für ihn kam Jameis Winston.