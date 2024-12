Vinzenz Geiger ist in Ramsau sein dritter Weltcupsieg in dieser Saison gelungen.

Ramsau am Dachstein - Vinzenz Geiger hat seinen dritten Saisonsieg in der Nordischen Kombination gefeiert. Der Olympiasieger aus Oberstdorf setzte sich im entscheidenden Skilanglaufrennen über zehn Kilometer mit einem Angriff kurz vor Schluss vor dem Finnen Ilkka Herola durch. In Julian Schmid auf Rang drei schaffte es ein zweiter Deutscher auf das Podest.

Geiger als neuer Zweiter und Schmid als Dritter verkürzten ihren Rückstand auf den im Gesamtweltcup führenden Jarl Magnus Riiber. Der Norweger wurde diesmal nur Sechster.

Laufleistung als Basis für den Erfolg

„Perfekt“, sagte Geiger in der ARD. „Das Jahr so abzuschließen, ist echt genial.“ In der österreichischen Wintersonne von Ramsau am Dachstein zeigten er und Schmid eine starke Laufleistung. Geiger war nach dem Skispringen als 15., Schmid als 11. ins Rennen gegangen. „Es war wieder extrem hart“, sagte Schmid und freute sich über einen „sehr, sehr guten dritten Platz“.

Am Vortag hatte starker Schneefall noch das Skispringen verhindert und den deutschen Athleten die Chance auf ein besseres Ergebnis genommen. Schmid war im relativ neuen Massenstart-Format Sechster, Geiger Neunter geworden.