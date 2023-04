Krefeld - Der langjährige NHL-Verteidiger und Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018, Christian Ehrhoff (40), gibt ein überraschendes Profi-Comeback. Gut fünf Jahre nach seinem vorläufigen Rücktritt kehrt der einstmals bestbezahlteste Eishockey-Verteidiger der Welt für seinen Heimatclub Krefeld Pinguine in der DEL2 zurück aufs Eis, teilten die Pinguine und Ehrhoff mit.

„Das Feuer in mir ist wieder entfacht“, sagte Ehrhoff, der demnach am vergangenen Freitag - dem Jahrestag der bislang letzten Krefelder Meisterschaft 2003 - einen Jahresvertrag unterschrieb. Vor 20 Jahren war Ehrhoff entscheidend am damals überraschenden Titel beteiligt, ehe er in die NHL gewechselt war.

Olympia-Fahnenträger

„Geld war nie ein Thema“, sagte Krefelds Geschäftsführer Peer Schopp über den Deal. Der 862-malige NHL-Profi und deutsche Olympia-Fahnenträger der Winterspiele von 2018 in Pyeongchang wird nach wie vor von den Buffalo Sabres bezahlt, die ihn einst mit einem langjährigen Millionen-Vertrag ausgestattet hatten. 2018 hatte Ehrhoff nach dem Gewinn der Silbermedaille in Pyeongchang und dem folgenden Playoff-Aus mit den Kölner Haien in der Deutschen Eishockey Liga seine Karriere eigentlich bereits beendet.

Während der DEL2-Playoffs, in denen Krefeld die Erstliga-Rückkehr verpasst hatte, habe er aber wieder großen Ehrgeiz verspürt, sagte Ehrhoff, der daraufhin von sich aus Kontakt zu den Pinguinen aufnahm und sich bereits wieder im Training befindet. „Die nächsten Monate werden hart“, sagte Ehrhoff zu seinem Pensum demnächst vor dem Saisonstart im Herbst. Ehrhoff wird dann bereits 41 Jahre alt sein.