Sprang am Sonntag in Willingen auf Rang zwei: Markus Eisenbichler. Foto: Arne Dedert Arne Dedert

Willingen (dpa) - Die deutschen Skispringer haben sich einen Tag nach dem Sieg von Karl Geiger beim zweiten Einzel in Willingen nur Ryoyu Kobayashi geschlagen geben müssen.

Am Sonntag wurde der Tournee-Zweite Markus Eisenbichler mit Sprüngen auf 140 und 141,5 Meter als Zweiter bester Deutscher und machte seinen 36. Platz vom Vortag wieder gut. Geiger (137,5/138,5 Meter) landete auf Rang sechs, auch Richard Freitag (138 und 144 Meter) schaffte es vor rund 20.000 Zuschauern als Vierter an der Mühlenkopfschanze unter die Top-Plätze.

Der Sieg ging an den Japaner Kobayashi, der auf 146 und 144 Meter sprang und sich damit auch den Scheck über 25.000 Euro für den besten Springer des Wochenendes gesichert. Rang drei belegte der Pole Piotr Zyla. Das Weltcup-Wochenende in Willingen war für die Adler der letzte Test vor der WM, die am Dienstag in Seefeld beginnt.

Informationen zum Weltcup in Willingen

Zeitplan des Weltcups

Weltcup-Gesamtstand

Termine der Skispringer