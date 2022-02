Olympia: Warum die Teams von Kanada und Russland mit FFP2-Maske auftraten

Corona bestimmt auch die Olympischen Winterspiele in Japan. Beim Eishockey-Turnier der Frauen zwischen Kanada und Russland liefen beide Teams mit FFP2-Masken auf. Was dahintersteckt.

Peking/dpa - Eishockey-Schutzmasken einmal anders: Um das Vorrundenspiel Kanada gegen Russland beim olympischen Frauenturnier doch noch beginnen zu können, liefen die Spielerinnen beider Teams mit Corona-Schutzmasken unter ihren Vollvisieren auf.

Beim 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) gegen die Russinnen behielten die Spielerinnen von Gold-Favorit Kanada diese auch bis zum Ende auf. Das russische Team nahm sie im Schlussdrittel ab.

Streit um Corona-Tests: Kanada und Russland mit FFP2-Masken

Vor dem Spiel hatte es eine Stunde lang Verwirrung gegeben, da Kanada zum geplanten Spielbeginn um 12.10 Uhr Ortszeit in Peking nicht auf dem Eis erschienen war. Die russischen Spielerinnen fuhren ratlos umher, ehe Kanadas Trainer Roy Ryan an die Bande kam und mit den Offiziellen sprach. Die Partie galt fortan offiziell als verspätet, nach etlichen Runden auf dem Eis kehrten auch die Russinnen nach rund 40 Minuten wieder zurück in die Kabine.

Die kanadischen Spielerinnen und Trainer tragen beim Aufwärmen vor dem Spiel FFP2-Masken. Petr David Josek/AP/dpa

Offiziell „aus Sicherheitsgründen“ wurde das Spiel für 13.15 Uhr Ortszeit erneut angesetzt. Tatsächlich betraten die Spielerinnen schließlich die Eisfläche mit Masken. Zu den genauen Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Bei den Russinnen hatte es in den vergangenen Tagen sechs positive Coronafälle gegeben, das gesamte Team hatte sich daher drei Tage in Isolation im olympischen Dorf befunden.