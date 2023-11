Landshut - Das Eishockey-Frauennationalteam fiebert der Premiere beim Deutschland Cup entgegen.

„Für das Team entsteht das Gefühl, dass ihr Sport wahrgenommen wird. Es ist wichtig, dass die Spielerinnen merken: Wir werden gesehen“, sagte Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod in Landshut, wo am Mittwoch das traditionelle Heim-Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes startet. „Ich spüre schon, dass die Energie jetzt ganz anders ist.“

Erstmals nimmt neben dem Männer-Team auch das Nationalteam der Frauen mit einem eigenen Turnier teil. Damit soll die Aufmerksamkeit für das Frauen-Eishockey gesteigert werden. Die deutschen Frauen starten am Mittwoch gegen Dänemark (19.45 Uhr/MagentaSport). Weitere Gegner sind am Freitag Finnland und am Samstag Tschechien. „Es ist für die Spielerinnen auch etwas Besonderes, vor mindestens 1000 Zuschauern zu spielen“, sagte MacLeod. Normalerweise kommen lediglich einige wenige hundert Zuschauer zu Frauenspielen. Für den reinen Frauen-Spieltag am Freitag haben die Organisatoren bislang über 2000 Karten abgesetzt.