Eishockey in Halle Mit Video: Saale Bulls zurück in der Erfolgsspur?

Die halleschen Eishockeycracks wollen unbedingt in die Playoffs, durchlebten aber in den letzten 3 Wochen Höhen und Tiefen. Zuletzt feierten die Bulls aber wieder ein 6 -Punkte-Wochenende! Sind die Bulls zurück in der Erfolgsspur? Wir besuchten die Bulls beim Training.