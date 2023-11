Edmonton - Die Edmonton Oilers um den deutschen Top-Spieler Leon Draisaitl (28) haben sich von Cheftrainer Jay Woodcroft und dessen Assistent Dave Manson getrennt. Wie der Eishockey-Club aus der nordamerikanischen Profiliga NHL bekannt gab, steht in Kris Knoblauch ein Nachfolger bereits fest.

Den 47 Jahre alten Woodcroft, der im Februar 2022 den Job in Edmonton angetreten hatte, konnte auch ein 4:1-Sieg am Samstag in Seattle nicht im Amt halten. Zehn der ersten 13 Saisonspiele hatte der schwach gestartete Stanley-Cup-Anwärter aus Kanada verloren.

Knobloch kommt direkt von den Hartford Wolf Packs aus der American Hockey League, der zweithöchsten Eishockey-Liga in Nordamerika. Als Assistent bringt der 45-Jährige den viermaligen Stanley-Cup-Sieger Paul Coffey (62) mit, der als Spieler seine erfolgreichste Zeit bei den Oilers verbracht hatte.