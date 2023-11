Als Mitausrichter nimmt der DBB automatisch an der EM 2025 teil. Dennoch spielen die Frauen in einer Qualifikationsgruppe mit den drei anderen Gastgebern. Der Auftritt in Hamburg misslang jedoch.

Hamburg - Die deutschen Basketballerinnen haben nach ihrem klaren Auftaktsieg in der EM-Qualifikation einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Auswahl von Bundestrainerin Lisa Thomaidis unterlag Italien vor 3400 Zuschauern in der ausverkauften Inselparkhalle in Hamburg mit 53:70 (27:36).

In ihrem ersten Spiel am vergangenen Donnerstag hatte das DBB-Team noch mit 85:41 über Tschechien triumphiert. Beste Werferin war Nyara Sabally (12 Punkte).

Das deutsche Team war gut gestartet, bekam dann aber zunehmend Probleme in der Offensive. Italien zog von 4:8 auf 25:8 davon, erst Marie Gülich konnte den Lauf der Gäste beenden. Die deutsche Mannschaft fand danach wieder besser ins Spiel und verkürzte den Rückstand im zweiten Viertel zwischenzeitlich auf nur noch sechs Punkte.

Dreierwürfe als größtes Manko

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gastgeberinnen allerdings nicht, den Druck zu erhöhen. Italien hatte immer eine Antwort parat. Größtes Manko der deutschen Frauen waren die Dreierwürfe. Erst gut acht Minuten vor dem Ende gelang Svenja Brunckhorst mit dem bereits 16. Versuch der erste Korberfolg. In der Schlussphase drehten die Italienerinnen noch einmal auf und kamen so zu einem klaren Sieg.

Deutschland richtet in Hamburg eine der vier Vorrundengruppen der EM 2025 aus und ist ebenso für das Turnier qualifiziert wie die weiteren Gastgeber Italien, Tschechien und Griechenland. Diese vier Nationen nehmen dennoch in einer eigenen Gruppe an der Qualifikation teil.