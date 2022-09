EM-Qualifikation: Faeser fordert Ausschluss von Belarus

Die Bundesministerin für Inneres und Heimat, Nancy Faeser (SPD), spricht in der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag.

Berlin - Die auch für den Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser drängt auf einen Ausschluss von Belarus von der Qualifikation für die Fußball-EM 2024.

In einem Brief an UEFA-Präsident Aleksander Čeferin verlangt die Politikerin, dass „nicht nur Russland, das einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, sondern auch Belarus als wesentlicher Unterstützer der russischen Führung von allen internationalen Fußballspielen und -turnieren ausgeschlossen werden“ solle. Das berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Im Gegensatz zu anderen Verbänden hat die Europäische Fußball-Union im Zuge des Ukraine-Krieges nur Russland ausgeschlossen. Die EM 2024 findet in Deutschland statt, die Auslosung der Qualifikationsgruppen erfolgt am 9. Oktober in Frankfurt.