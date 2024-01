Der Kampf um den Gesamtweltcup im Viererbob bleibt spannend. Titelverteidiger Friedrich rückt immer näher an Spitzenreiter Lochner heran.

Weltcup in Lillehammer

Der Oberbärenburger Francesco Friedrich und sein Team aus Deutschland siegen in Lillehammer mit 1:39,50 Minuten.

Lillehammer - Francesco Friedrich holt im Viererbob-Gesamtweltcup weiter zum führenden Johannes Lochner auf.

Am Sonntag gewann der Titelverteidiger vom BSC Sachsen Oberbärenburg mit Thorsten Margis (SV Halle), Alexander Schüller (SV Halle) und Felix Straub (BSC Sachsen Oberbärenburg) das sechste Weltcuprennen in Lillehammer in 1:39,50 Minuten. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Lochner belegte mit 0,22 Sekunden Rückstand den zweiten Rang vor dem Briten Brad Hall(0,65). Adam Ammour vom BRC Thüringen fuhr mit seinem Bruder Issam Ammour (Eintracht Frankfurt), Benedikt Hertel (BRC Thüringen) und Rupert Schenk (SC Potsdam) auf den achten Platz.

Auf der Olympia-Bahn von 1994 legte Friedrich mit einem neuen Start- (4,98 Sekunden) sowie Bahnrekord in 49,79 Sekunden den Grundstein für den dritten Saisonsieg. Lochner fuhr eine Zehntelsekunde langsamer und konnte auch im zweiten Durchgang den knappen Rückstand nicht mehr aufholen. Denn Friedrich verbesserte den Startrekord um weitere elf Hundertstel, im Ziel fehlten zwei Hundertstel zur Egalisierung der Bestzeit aus dem ersten Lauf.

Lochner führt Rangliste an

„Wir sind sehr zufrieden, denn wir hatten uns vorgenommen, den Startrekord zu brechen“, sagte Friedrich nach dem Rennen, „und sind zweimal recht solide runtergekommen. Der Mittelteil ist echt schwierig. Die Bahn ist an der Grenze mit den Geschwindigkeiten, mit denen wir heute fahren. Deswegen ist kaum einer fehlerfrei runtergekommen.“

Den Gesamtweltcup führt Lochner nach drei Siegen und drei zweiten Plätzen mit 1305 Punkten weiter an. Friedrich hat mit drei Siegen, zwei zweiten und einem dritten Rang zehn Zähler weniger. Im Zweierbob-Wettbewerb führt Lochner, der am Samstag das fünfte Weltcuprennen vor Friedrich und Ammour gewonnen hatte, souverän mit 1110 Punkten vor Friedrich (1040 Zähler).