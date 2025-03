Marco Odermatt muss sich noch ein wenig gedulden. In Kvitfjell hat es der Schweizer noch nicht geschafft, für eine Entscheidung in der Abfahrtswertung zu sorgen. Romed Baumann darf sich indes freuen.

Franjo von Allmen gewinnt in Kvitfjell.

Kvitfjell - Weltmeister Franjo von Allmen hat den Kampf um den Sieg in der Abfahrtswertung im alpinen Ski-Weltcup offengehalten. Der Schweizer gewann im norwegischen Kvitfjell vor seinen beiden Landsmännern Marco Odermatt, der durch einen Fahrfehler ins Hintertreffen geriet, und Stefan Rogentin. In der Disziplin-Wertung führt Odermatt weiter souverän und mit 83 Punkten Vorsprung vor von Allmen. Die Entscheidung fällt beim Saisonfinale im US-amerikanischen Sun Valley. Für einen Sieg gibt es 100 Punkte.

Als 25. in der Abfahrtswertung darf dort auch Romed Baumann starten, obwohl er aufgrund des 36. Platzes ohne Weltcup-Punkte blieb und mit 2,23 Sekunden Rückstand chancenlos war. Teamkollege Luis Vogt kam mit einer hohen Startnummer nicht über Rang 48 hinaus.

Am Sonntag findet noch der Super-G statt. In dieser Wertung ist der Gesamtweltcup-Führende Odermatt nicht mehr einzuholen, da mit Mattia Casse sein letzter verbliebener Konkurrent im Abfahrtstraining am Donnerstag schwer gestürzt war.