Erfolgreiches Comeback: Zverev besiegt Thiem

Diriyah - Alexander Zverev hat ein erfolgreiches Comeback nach rund halbjähriger Verletzungspause gefeiert.

Der Tennis-Olympiasieger gewann beim Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 10:8, 10:7. Die Sätze wurden bei dem Show-Event in der ersten Runde im sogenannten Match-Tiebreak gespielt und waren damit wesentlich kürzer als üblich.

Für Zverev (25) war es der erste offizielle Auftritt seit dem Halbfinale bei den French Open, als er sich Anfang Juni in Paris gegen Rafael Nadal eine schwere Fußverletzung zugezogen hatte. Die deutsche Nummer eins bekommt es nun am Donnerstagnachmittag mit dem Russen Daniil Medwedew zu tun. Dann soll normal über zwei Sätze gespielt werden. Die Halbfinals finden am Freitag, das Endspiel am Samstag statt.