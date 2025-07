2024 stellt Richard Vogel einen neuen Bestwert für das traditionsreiche Turnier in Aachen auf. In diesem Jahr gelingt ihm der erste Erfolg der Gastgeber.

Aachen - Richard Vogel hat am zweiten Turniertag für den ersten Heimsieg beim CHIO in Aachen gesorgt. Der 28 Jahre alte Springreiter ritt beim größten Reitturnier der Welt in einem Zeitspringen mit seinem Pferd Phenyo auf Platz eins. Hinter ihm kam der Ire Denis Lynch mit King Blue auf den zweiten Platz.

Vogel hatte im Vorjahr in Aachen einen Rekord aufgestellt. Der aus Baden-Württemberg stammende Reiter gewann vier CHIO-Prüfungen und kam zudem in sechs weiteren Springen aufs Podest. Das war bei dem 1924 erstmals ausgetragenen Turnier zuvor noch keinem Reiter gelungen.