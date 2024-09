Noch nie kam ein europäischer Tischtennis-Profi bei der Champions-Serie der internationalen WTT-Turniere so weit. Im Finale von Macao war der deutsche Nationalspieler Dang Qiu dennoch chancenlos.

Großer Erfolg auf der WTT-Tour: Tischtennis-Europameister Dang Qiu erreichte das Finale in Macao.

Macao - Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat als erster europäischer Spieler das Finale eines WTT-Champions-Turniers bestritten. Der Einzel-Europameister von Borussia Dortmund verlor am Sonntag in Macao in 0:4 Sätzen gegen den Junioren-Weltmeister Lin Shidong aus China.

Auf dem Weg in dieses Endspiel hatte der 27 Jahre alte Dang unter anderem den schwedischen Bundesliga-Profi Mattias Falck von Werder Bremen, den chinesischen Team-Weltmeister Liang Jingkun und die Turnier-Überraschung Kao Cheng-Jui aus Taiwan besiegt.

Die Champions-Turniere sind hinter den Grand-Smash-Wettbewerben die zweite von insgesamt fünf Kategorien der seit 2021 ausgespielten Turnierserie World Table Tennis (WTT). Im November findet das einzige deutsche Champions-Turnier in Frankfurt am Main statt.