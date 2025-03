Pokljuka - Selina Grotian und Justus Strelow haben im letzten Single-Mixed-Rennen der Biathlonsaison den sechsten Platz belegt. Das deutsche Duo leistete sich auf der slowenischen Pokljuka insgesamt acht Nachlader und landete im Ziel 23,3 Sekunden hinter dem siegreichen Schweizer Team. Dahinter schafften es Schweden und Finnland noch auf das Podest.

Es war das erste Mal in diesem Winter, dass es Deutschland nicht unter die Top drei schaffte. „Es war frustrierend“, sagte Strelow, der auf seiner letzten Runde noch von Platz zwei nach dem Schießen durchgereicht wurde. Auch Grotian war nicht in Topverfassung. „Ich hätte mich heute nicht selbst aufgestellt“, sagte die 20-Jährige im ZDF.

Grotian erwischte einen durchwachsenen Start und benötigte bei ihrem ersten Einsatz alle sechs Extrapatronen. Zwischenzeitlich war die Bayerin bis auf Platz 19 zurückgefallen. Da der Sachse Strelow aber keinen Nachlader benötigte, ging Grotian als Siebte erneut in die Loipe und konnte sich in der Spitzengruppe festsetzen. Erneut glänzte Strelow mit zwei Schnellfeuereinlagen am Schießstand und war sogar Zweiter, auf der Schlussrunde ging aber nichts mehr.

Preuß schont sich für Weltcup-Finale

Bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide hatte Strelow gemeinsam mit Franziska Preuß im Februar die Bronzemedaille gewonnen. Die Gesamtweltcup-Führende Preuß reiste wie geplant bereits aus Slowenien ab und schonte sich vor dem Saisonfinale ab kommendem Freitag in Oslo in der Heimat. „Man kann noch mal ein bisschen erholen. Es ist wichtig, dass sie noch mal einen kompletten Ruhetag hat“, sagte Frauen-Trainer Kristian Mehringer.

In Norwegen will Preuß ihr Gelbes Trikot verteidigen, hat bei drei ausstehenden Rennen aber lediglich 20 Punkte Vorsprung vor der Französin Lou Jeanmonnot. Bereits am Montagabend reist die deutsche Mannschaft an den Holmenkollen.