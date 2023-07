Erstrunden-Aus für Anna-Lena Friedsam in Wimbledon

Anna-Lena Friedsam ist n Wimbledon bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

London - Anna-Lena Friedsam ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon als erste deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 29-Jährige verlor in London in der ersten Runde gegen die Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 3:6.

Friedsam leistete sich gegen die aufstrebende Amerikanerin zu viele einfache Fehler und musste sich nach 1:41 Stunden geschlagen geben. Parks nutzte ihren zweiten Matchball. Damit sind von den deutschen Damen noch Tatjana Maria, Jule Niemeier und Tamara Korpatsch dabei. Das Trio bestreitet seine Erstrundenspiele an diesem Dienstag.