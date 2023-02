Erstrunden-Debakel für Jule Niemeier in Mexiko

Findet in dieser Saison noch nicht zu ihrer Form: Jule Niemeier.

Monterrey - Jule Niemeier hat beim Tennis-Turnier im mexikanischen Monterrey die nächste große Enttäuschung erlebt. Die deutsche Nummer eins verlor gegen die amerikanische Qualifikantin Caroline Dolehide sang- und klanglos mit 1:6, 0:6 und zeigte dabei eine ganz schwache Leistung.

Die einseitige Partie dauerte lediglich 51 Minuten. Schon in der Woche zuvor war die 23 Jahre alte Dortmunderin beim Turnier in Merdia gleich zum Auftakt gescheitert. Insgesamt hat Niemeier in diesem Jahr erst zwei Partien auf der WTA-Tour gewonnen.