Ewan im Sprint zu stark für Ackermann bei Tirreno-Adriatico

Terni - Radprofi Pascal Ackermann hat den ersten Sieg im Trikot seines neuen Teams UAE erneut verpasst. Der 28-Jährige kam bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico im Sprint der dritten Etappe trotz guter Ausgangsposition nur auf Platz sechs knapp vor Phil Bauhaus.

Das 170 Kilometer lange Teilstück von Murlo nach Terli gewann der Australier Caleb Ewan vor dem Franzosen Arnaud Démare und Olav Kooij aus den Niederlanden. In der Gesamtwertung führt weiterhin Italiens Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna.

Das sogenannte Rennen zwischen den Meeren über sieben Etappen wird vor allem in der zweiten Hälfte sehr anspruchsvoll. Allerdings gibt es in diesem Jahr keine echte Bergankunft. Die Schlussetappe findet am Sonntag rund um San Benedetto del Tronto an der italienischen Adriaküste statt. Am Donnerstag müssen sich die Anwärter auf den Gesamtsieg zeigen, wenn es im Finale nach Bellante anspruchsvoll wird.