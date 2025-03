Im Tennis hat Serena Williams alles gewonnen. Nun hofft sie auf Erfolge in einer anderen Sportart.

Toronto - Die langjährige Tennis-Dominatorin Serena Williams ist neue Miteigentümerin des im Aufbau befindlichen Basketball-Teams Toronto Tempo. Das teilte das künftig erste kanadische Team aus der nordamerikanischen Frauen-Profiliga WNBA mit. „In diesem Moment geht es nicht nur um Basketball. Es geht darum, den wahren Wert und das Potenzial weiblicher Athletinnen hervorzuheben“, erklärte die 43 Jahre alte US-Amerikanerin in der Mitteilung.

„Ich habe immer gesagt, dass Frauensport eine unglaubliche Investitionsmöglichkeit ist“, betonte Serena Williams, die sich bei der Gestaltung künftiger Trikots und beim Merchandising aktiv einbringen will. Das Team der Toronto Tempo soll ab 2026 in der WNBA spielen. In der Männer-Liga NBA sind die Toronto Raptors aus Kanada dabei und gewannen 2019 als erstes kanadisches Team die Meisterschaft.

Für Serena Williams ist es nicht das erste Investment im Sport. Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln, die ihr erstes Profitennis-Turnier 1995 in Kanada bestritt, hält auch Anteile am Frauenfußball-Team Angel City FC und dem Football-Team der Miami Dolphins. Von der Tennis-Bühne verabschiedete sich die einstige Weltranglisten-Erste bei den US Open 2022.