Bad Dürrheim - Der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich hat die deutschen Meisterschaften als Zuschauer verfolgt. Mehrere Bilder auf dem Instagram-Account des ehemaligen Radprofis zeigten den 49-Jährigen unter anderem mit seinem früheren Telekom-Teamkollegen Erik Zabel.

In den vergangenen Jahren hatte sich Ullrich mit öffentlichen Auftritten zurückgehalten. Am Sonntag wurden die nationalen Meisterschaften in Donaueschingen und Bad Dürrheim im Schwarzwald ausgetragen. 2001 hatte Ulrich dort zum zweiten Mal den Straßentitel geholt.

Ullrich hatte vor 26 Jahren als bislang einziger Deutscher das wichtigste Radrennen der Welt gewonnen und einen Radsport-Boom in Deutschland ausgelöst. 2006 ging die Karriere des mehrmaligen Weltmeisters abrupt zu Ende, nachdem seine Verbindung zum Dopingarzt Eufemiano Fuentes publik geworden war. Dafür wurde er auch vom Internationalen Sportgerichtshof Cas später gesperrt.