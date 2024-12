Fahrertausch: Mick-Schumacher-Bezwinger in Abu Dhabi dabei

Lusail - Schon im letzten Rennen dieser Formel-1-Saison wird Mick Schumachers Bezwinger Jack Doohan die Chance im Cockpit von Alpine bekommen. Der 21 Jahre Australier wird beim Großen Preis von Abu Dhabi am kommenden Wochenende auf dem Yas Marina Circuit Esteban Ocon ersetzen. Das Team bestätigte am Tag dem Großen Preis von Katar entsprechende Medienberichte.

Doohan, Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeister Mick Doohan, hatte sich in einem internen Vergleichstest vor einigen Wochen gegen Mick Schumacher durchgesetzt und wird nächstes Jahr Stammfahrer bei Alpine sein. Schumacher fährt im kommenden Jahr nur noch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Alpine. Ocon wird seinerseits bereits bei den Tests nach dem Finale in Abu Dhabi für seinen neuen Formel-1-Arbeitgeber Haas fahren.