Ferrari in Zandvoort vorne - Verstappen mit Problemen

Fuhr im ersten Training in Zandvoort Bestzeit: Charles Leclerc.

Zandvoort - Charles Leclerc hat sich am Freitag die Trainingsbestzeit zum Grand Prix der Niederlande gesichert. Der Monegasse verwies in Zandvoort in 1:12,345 Minuten seinen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz mit der Winzigkeit von 0,004 Sekunden auf den zweiten Platz.

Weltmeister Max Verstappen hatte bei seinem Heimspiel zunächst Probleme mit dem Getriebe. Der niederländische Red-Bull-Pilot wurde mit einem Rückstand von fast 0,7 Sekunden Achter.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes fehlte auf Position drei der Hauch von 0,072 Sekunden auf Leclerc. Haas-Fahrer Mick Schumacher, der um ein Cockpit für 2023 kämpft, wurde 13. Sebastian Vettel im Aston Martin landete direkt dahinter.