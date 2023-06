Bad Homburg - Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat wegen einer Erkrankung beim Rasentennis-Turnier in Bad Homburg aufgegeben. Damit steht die ungesetzte Italienerin Lucia Bronzetti als erste Finalistin fest.

„Es tut mir wirklich leid, aber ich hatte eine unruhige Nacht mit Fieber, es ist eine mögliche Lebensmittelvergiftung oder ein Infekt“, teilte die 22 Jahre alte Swiatek auf ihrem Twitter-Account mit: „Ich bin nicht in der Lage, heute zu spielen.“

Die viermalige Grand Slam-Siegerin aus Polen hatte am Donnerstag mit einem klaren 6:3, 6:2 gegen die Russin Anna Blinkowa erstmals in ihrer Karriere auf Rasen ein Viertelfinale erreicht. Für Swiatek war das Turnier in Bad Homburg die Generalprobe für den sportlichen Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon, wo am Montag die Spiele beginnen.

Im Endspiel am Samstag (13.30 Uhr/live im hr) trifft Bronzetti, die im April das WTA-Turnier in Rabat gewonnen hatte, entweder auf Emma Navarro (USA) oder die Siegerin des Spiels zwischen der an Position zwei gesetzten Liudmila Samsonowa (Russland) und Katerina Siniakova (Tschechien). Die Viertelfinalpartie der beiden Spielerinnen war am Donnerstagabend wegen Dunkelheit beim Stand von 1:1-Sätzen auf Freitag vertagt worden.