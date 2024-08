Jakob Johnson ist in den 53-Mann-Kader der New York Giants aufgenommen worden. Nun kann der Deutsche auf ein NFL-Spiel in seiner Heimat hoffen.

Jakob Johnson ist in den Spielkader der New York Giants aufgerückt.

East Rutherford - Jakob Johnson ist kurz vor dem Start der Saison in der National Football League (NFL) in den Spielkader der New York Giants aufgerückt. Wie der Club auf seiner Homepage mitteilte, wurde der 29 Jahre alte Stuttgarter aus dem Trainingsteam verpflichtet. Johnson ersetzt Austin Schlottmann, der sich im Training eine Unterschenkelverletzung zugezogen hat und nach Angaben von Trainer Brian Daboll mindestens vier Wochen ausfallen wird.

American-Football-Profi Johnson hatte bei den Giants zunächst einen Vertrag für den Trainingskader unterschrieben. „Wenn du sechs Jahre in der Liga bist, dann weißt du, wie es läuft. Du fängst die Saison vielleicht an im Practice Squad, aber es werden immer Leute aktiviert. Ich schaue einfach, dass ich mich hier akklimatisiere und bereit bin, wenn die Chance kommt“, hatte der Fullback der dpa gesagt.

Stuttgarter kann auf Einsatz in Deutschland hoffen

Am Dienstag war Johnson zunächst entlassen worden, als die NFL-Teams ihre Kader auf 53 Profis reduzieren mussten. Es ist üblich, dass Spieler aus den Trainingskadern im Verlauf einer Saison in den aktiven Spieltagskader befördert werden.

Johnson kann nun weiter auf die Teilnahme an einer NFL-Partie in Deutschland hoffen. Am 10. November spielen die Giants ihr zehntes Saisonspiel in München gegen die Carolina Panthers. „Das wäre ein cooler Moment. Aber jetzt ist erst mal wichtig, dass ich mich an die Organisation gewöhne und die nächsten Wochen ins Team finde. Wenn es dann im November so weit ist, dann soll es so sein“, sagte Johnson, der in seiner Karriere zunächst für die New England Patriots und in den vergangenen beiden Jahren für die Las Vegas Raiders gespielt hat.