Französin Worley gewinnt Riesenslalom

Lenzerheide - Die französische Skirennfahrerin Tessa Worley hat den Riesenslalom in Lenzerheide gewonnen. Die 32-Jährige triumphierte bei dem Rennen in der Schweiz vor der Italienerin Federica Brignone und Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden.

Die amerikanische Ausnahmefahrerin Mikaela Shiffrin, die beim Sieg der Französin Romane Miradoli im Super-G am Samstag Zweite geworden war, belegte diesmal Platz vier. Die 26-Jährige baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Ihre erste Verfolgerin, Petra Vlhova aus der Slowakei, schied im ersten Durchgang aus.

Die Slowenin Meta Hrovat fädelte im zweiten Lauf an einem Tor ein, wurde ausgehoben und stürzte heftig. Eine deutsche Athletin war nicht am Start. Im Super-G tags zuvor hatte die Starnbergerin Kira Weidle als Siebte ihr bislang bestes Ergebnis in dieser Disziplin gefeiert.