Francesco Friedrich hat als erster Bob-Pilot eine perfekte Weltcup-Saison geschafft. Ausruhen auf dem Erfolg kann sich der Sachse aber nicht. Bei der WM will Friedrich die Saison vergolden.

Calgary (dpa) - Nach seiner Fahrt in die Bob-Geschichtsbücher schickte Francesco Friedrich eine unmissverständliche Kampfansage an die Konkurrenz.

"Wenn wir viermal gut die Bahn runterkommen, ist alles möglich und die anderen müssen schon ordentlich was zeigen, um mitzuhalten", sagte der Doppel-Olympiasieger nach seinem achten Saisonsieg im achten Weltcup-Rennen mit Blick auf die WM in Whistler. Bei den Welttitelkämpfen im Bob und Skeleton vom 2. bis 9. März ist der 28-Jährige der große Favorit im Zweier.

Die Verteidigung des Titels im kleinen Schlitten hat für Friedrich höchste Priorität. "Das ist auf jeden Fall das Ziel, ich will unsere WM-Serie halten", sagte der Sachse, der seit 2013 alle Titel im Zweier holte. Auch im Vierer gewann er vor zwei Jahren WM-Gold, dort ist die Konkurrenz allerdings noch größer.

Nach seiner perfekten Saison wäre alles andere als der achte WM-Titel, sein fünfter im Zweier-Bob, eine Enttäuschung. Denn Friedrich schaffte mit seinem Erfolg beim Weltcup-Finale im kanadischen Calgary Erstaunliches: Noch nie gewann ein Athlet alle Saisonrennen im Zweier. Zudem sicherte er sich zum zweiten Mal den Gesamtweltcup im kleinen Schlitten.

"Das ist eine überragende Leistung", sagte Bundestrainer Rene Spies. Mit zweimal Start- und Laufbestzeit verwies Friedrich mit seinem Anschieber Thorsten Margis mit 0,09 Sekunden Vorsprung Dauerrivalen Justin Kripps auf Platz zwei und fügte dem Kanadier auf der Heimbahn eine schmerzliche Niederlage zu. Bei den Winterspielen vor einem Jahr in Pyeongchang hatten beide zeitgleich Gold im Zweier geholt. Dritter wurde Johannes Lochner und Anschieber Christopher (+ 0,23 Sekunden), der das Top-Ergebnis der Deutschen komplettierte.

Dabei war Friedrich im entscheidenden Lauf kurz davor, seine Bestmarke "wegzuschmeißen, aber er hat durch einen sehr guten unteren Teil den Sieg geholt", analysierte Spies. Friedrich gab in der ARD zu: "Wir sind ein bisschen mit der Brechstange gefahren."

Der Familienvater kann sich aber auf seine fahrerische Extraklasse ebenso verlassen wie auf sein Material und vor allem auf die Power seines Stamm-Anschiebers Margis. "Wir haben vor allem im zweiten Lauf am Start gezeigt, was in uns steckt", sagte Friedrich. Dabei absolvierte Margis nur vier der acht Saisonrennen. Der 29-Jährige konzentrierte sich in der nacholympischen Saison mehr auf sein Maschinenbau-Studium. "Wir haben das Niveau gehalten, das wir bei den Spielen hatten. Das ist bei anderen Nationen anders", sagte Margis.

Mit einem Erfolgserlebnis geht auch Olympiasiegerin Mariama Jamanka in die WM. Sie sicherte sich mit ihrem vierten Saisonsieg erstmals den Gewinn des Gesamtweltcups. Mit Anschieberin Annika Drazek setzte sich Jamanka vor US-Pilotin Elana Meyers Taylor und Teamkollegin Stephanie Schneider mit Anschieberin Ann-Christin Strack durch.

"Der Gesamt-Weltcup ist geil", sagte Jamanka. "Ich erwarte schwere Bedingungen bei der WM. Es werden harte zwei Renntage. Aber momentan läuft es, mal schauen was da geht."

IBSF-Seite

Weltcup-Gesamtstand

Ergebnis