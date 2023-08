Rad-WM in Glasgow

Kämpft im Keirin um eine WM-Medaille in Glasgow: Lea Sophie Friedrich.

Glasgow - Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich greift bei der Rad-WM in Glasgow nach ihrer nächsten Medaille.

Die 23-Jährige zog im Kampfsprint Keirin als Titelverteidigerin in das Finale ein. Emma Hinze, die in Glasgow bereits zwei Titel gewonnen hatte, schied dagegen im Halbfinale aus. Auch für Alessa Catriona Pröpster war im Halbfinale Endstation. Die Titel-Entscheidung fällt am Sonntagabend.

Hinze und Friedrich hatten zusammen mit Pauline Grabosch Gold im Teamsprint gewonnen. Hinze gewann auch das 500-Meter-Zeitfahren, in dem sich Friedrich Bronze sicherte. Weitere Medaillenchancen gibt es auch noch im Sprint.