Friedsam verpasst Viertelfinale in Straßburg

Hat das Viertelfinale in Straßburg verpasst: Anna-Lena Friedsam.

Straßburg - Anna-Lena Friedsam ist beim Tennis-Turnier in Straßburg im Achtelfinale ausgeschieden. Die 28-Jährige verlor am Mittwoch gegen die an Nummer vier gesetzte Belgierin Elise Mertens mit 5:7, 5:7.

Angelique Kerber trifft später als letzte verbliebene deutsche Spielerin im Turnier auf Aljaksandra Sasnowitsch aus Belarus. Nach der mit 251.750 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung starten die French Open am Sonntag in Paris als zweites Grand-Slam-Turnier der Saison.