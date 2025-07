In seinem letzten NFL-Spiel feierte Bryan Braman 2018 den größten Erfolg seiner Karriere. Nun ist der Ex-Profi sehr früh gestorben.

Früherer Super-Bowl-Sieger stirbt mit 38 Jahren an Krebs

Braman ist im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben.

Philadelphia - Der ehemalige Super-Bowl-Gewinner Bryan Braman ist im Alter von 38 Jahren an einem besonders seltenen und aggressiven Form von Krebs gestorben. Sein Ex-Team Philadelphia Eagles bestätigte den Tod des früheren Linebackers und zeigte sich „tief erschüttert“. Die schwere Krankheit war erst Anfang des Jahres diagnostiziert worden, auch mehrere Operationen und Chemotherapien brachten keinen Behandlungserfolg mehr.

„Heute ist ein harter Tag, der mich sehr berührt“, schrieb Ex-Teamkollege Lane Johnson auf X und ergänzte: „Ich habe Bryans Fähigkeit, die Hindernisse des Lebens zu überwinden, seine Leidenschaft für den Sport und die Liebe, die er seinen Freunden und seiner Familie entgegenbrachte, immer bewundert. Ruhe in Frieden, Bruder.“

Spendensammlung für zweimaligen Vater

Damit sich Braman auf seinen Kampf gegen die Krankheit konzentrieren konnte, hatten Unterstützer einen Spendenaufruf gestartet. Insgesamt wurden mehr als 90.000 US-Dollar (rund 77.500 Euro) für den Vater zweier Töchter gesammelt. Auf der Seite ist auch zu lesen, dass keine Therapie den gewünschten Erfolg brachte und man sich nach Alternativen umschauen wollte. „Aber Bryan hat nicht aufgegeben“, heißt es dort noch.

Braman hatte mit den Eagles im Februar 2018 bei seinem letzten Einsatz für den Club als Außenseiter gegen die New England Patriots die wichtigste Trophäe im American Football gewonnen. Insgesamt spielte der 1,96-Meter-Hüne sieben Jahre lang in der NFL, die ersten drei bei den Houston Texans, die letzten vier in Philadelphia.