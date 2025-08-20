Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Wochenende hat der VFC Plauen im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den FC Hertha 03 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Vor 71 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3) gegen Hertha eine Niederlage eingestehen müssen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Leon Strana für Hertha traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 24 wurde ein weiteres Tor durch Ben Schulz erzielt.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Schulz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (86.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – (38. Ibisevic), Burdusudis (46. Plank), Wunderlich, Koumpous, Schulz, Petzold, Liebig, Langer (46. Tauscher)

FC Hertha 03: Kiwus – Steinrücken, Strana (58. Baba), Bayindir, Kirakos (58. Meki), Sperling, Schulz, Weber, Van-Dunem (46. Sylla), Kozian (73. Schultze), Dögenci (82. Dimitriou)

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71