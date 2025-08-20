Deutlich unterlegen zeigte sich der VFC Plauen in der Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 am vergangenen Samstag in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Spieler Nummer 10 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die Tennis Borussia Berlin U19 musste zweimal Gelb hinnehmen (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. In der zweiten Halbzeit setzte Berlin noch einen drauf: In Minute 60 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 10.

VFC Plauen gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 60

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 23 den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.+5). Damit war der Triumph der Berliner gesichert. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Petzold, Liebig, Langer, Wunderlich, Tauscher, Burdusudis (70. Ibisevic), Schulz, Plank, Koumpous

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77