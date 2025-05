Der BFC DYNAMO U19 hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 mit 1:3 (0:3).

Berlin/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marco Daniel Krzyzek. Der Trainer von BFC musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:3)-Niederlage gegen Berlin beobachten.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Spieler Nummer 4 für Berlin traf und in Minute 17 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Spieler Nummer 4 den Ball ins Netz.

Minute 43: BFC DYNAMO U19 mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 22

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Justin Felgentreff kam rein für Matthew James Hagan und Levin Linsenbarth für Simon Hauck. Auf der Gastseite sprangen Spieler Nummer 26 für Spieler Nummer 21 und Spieler Nummer 20 für Spieler Nummer 12 ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 80. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der BFC DYNAMO U19 kassierte einmal Gelb.

Am Ende der Partie sollte es dem BFC DYNAMO U19 doch noch gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Justin Felgentreff den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus BFC erlangte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – Tennis Borussia Berlin U19

BFC DYNAMO U19: Höhne – Hauck (61. Linsenbarth), Hagan (61. Felgentreff), Wurster (70. Alekeachah), Sellenthin, Gnodtke, Ramoth, Kämpf (70. Goedicke), Leiting, Schade, Zefi

Tennis Borussia Berlin U19: – (85. Adamou)

Tore: 0:1 (17.), 0:2 (43.), 0:3 (45.+1), 1:3 Justin Felgentreff (90.+3); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Leon Fenger, Felix Siebert; Zuschauer: 38