Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Der Heimvorteil half dem VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag nicht, als er sich vor 45 Zuschauern mit 1:3 (0:2) gegen den VFC Plauen geschlagen geben musste.

Mustafa Mohammadi (VFC Plauen) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plauener waren aber noch nicht fertig: In Minute 45 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch David Langer erzielt.

Es sah nicht gut aus für Halle. Aber dann musste der VFC Plauen auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Theo Schäller nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 24

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. August Prokein wurde für Hannes Thomas Unthan eingesetzt und Pernell Kaiser für Vladislav Rayko. Auf der Gastseite verließen Mustafa Mohammadi für Oskar Tiepner und Luca Knoll für Malik Mamedyarov den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) musste einmal Gelb hinnehmen. Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Lenny Maurice Richter (Plauen) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Plauener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – VFC Plauen

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Rayko (65. Kaiser), Beese, Schäller, Haensch, Heute, Stachyra (46. Ugoh), Unthan (65. Prokein), Danyi (46. Wildt), Meyer, Skriptsov

VFC Plauen: Nahrendorf – Burdusudis (46. Bammler), Mohammadi (71. Tiepner), Langer (89. Richter), Petzold, Knoll (71. Mamedyarov), Wunderlich, Krantz, Ibisevic (89. Tauscher), Schulz, Spörl

Tore: 0:1 Mustafa Mohammadi (9.), 0:2 David Langer (45.), 1:2 Theo Schäller (52.), 1:3 Lenny Maurice Richter (90.); Schiedsrichter: Marko Wartmann (Großvargula); Assistenten: Tim Skatulla, Markus Eddel; Zuschauer: 45