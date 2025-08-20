Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am vergangenen Samstag war der VFC Plauen gegenüber dem SV Babelsberg 03 U19 machtlos und wurde 1:4 (0:1) besiegt.

1:4 – VFC Plauen verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Babelsberg 03 U19

Plauen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 1:4 (0:1) gegen Babelsberg eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 22 schoss Mirac Sanci das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plauener revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Elias Burdusudis erzielt.

1:1 für VFC Plauen und SV Babelsberg 03 U19 – Minute 54

Dominic Wischnat Mejia traf für Babelsberg in Minute 65 und Berkay Uysal in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Babelsberg 03 U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 5

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Spieler Nummer 3 ersetzte David Langer und Spieler Nummer 17 kam rein für Marlon Tauscher. Auf der Gastseite sprangen Jannes Holm für Amadeus Ebel und Dmytro Chornenkyi für Destiny Agbai ein. Die Bemühungen fruchteten jedoch nicht.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Adeeb Yonan Matti, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (90.+3). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SV Babelsberg 03 U19

VFC Plauen: – Koumpous (39. Langer), Schulz, Ibisevic (15. Burdusudis), Wunderlich, Tauscher (85. Tiepner), Petzold, Liebig, Plank

SV Babelsberg 03 U19: Nernheim – Grundmann, Agbai (80. Chornenkyi), Uysal (85. Matti), Perovic, Wiegand, Ebel (80. Holm), Droste, Sanci (60. Wöll), Salaske (85. Riemann), Willert (60. Wischnat Mejia)

Tore: 0:1 Mirac Sanci (22.), 1:1 Elias Burdusudis (54.), 1:2 Dominic Wischnat Mejia (65.), 1:3 Berkay Uysal (75.), 1:4 Adeeb Yonan Matti (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Luis-Cedric Teyral, Philip Bürger-Schoenemann; Zuschauer: 40