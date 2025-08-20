Der VFC Plauen errang am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 80 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen die SFC Stern 1.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 80 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener waren den Gästen aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

VFC Plauen führt mit 2:0 – Minute 45

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es David Langer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (45.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Burdusudis, Tauscher, Langer, Koumpous (83. Ibisevic), Plank, Wunderlich, Schulz, Liebig

SFC Stern 1: Mertens – Wanyama, Gefrörer (83. Fiolka), Aydin, Zimpel, Garbulowski (46. Alhasan), Wundram (83. Ovaciuc), Uhlmann, Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Gritli (57. Bassey), Wolf (46. Özkaya)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80