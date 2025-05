Der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:4).

Danylo Sorokolita (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Erneut setzte Sorokolita den Ball ins Netz (9.).

VFC Plauen hinkt 0:2 hinterher – Minute 9

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Es blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Fynn Spörl kam rein für Marlon Tauscher und Oskar Tiepner für Elias Burdusudis. Auf der Gastseite sprangen Yannik Paul Zepuntke für Kamit Asad und Sverre Latta für Ahmad Sahwil ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Paul Bammler, den Ball ins Netz zu befördern (79.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: Nahrendorf – Burdusudis (72. Tiepner), Langer, Krantz, Koumpous, Plank, Liebig (72. Richter), Tauscher (70. Spörl), Schulz, Ibisevic (72. Bammler), Petzold

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Ahrens, Lampe, Sanguinette, Sahwil (64. Latta), Bloch (76. Kruse), Sorokolita (33. Schultz), Schmidt, Asad (64. Zepuntke), Wolff (70. Apelt), Rülke (64. Walkhoefer)

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50