Dem SC Borea Dresden glückte es am 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den FC Mecklenburg Schwerin U19 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 18 Zuschauer waren live dabei.

Dresden/MTU. Dresden – Schwerin: Nachdem der SC Borea Dresden an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Nicholas Köhler (Dresden) eine Gelbe Karte an die Gäste (15.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Louis Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Edgar Knötzsch den Ball ins Netz (34.).

SC Borea Dresden und FC Mecklenburg Schwerin U19 – 1:1 in Minute 34

Unentschieden. Dresdens Knötzsch konnte seinem Team in Minute 60 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 kassierte noch dreimal Gelb.

Am Ende der Partie sollte es dem SC Borea Dresden noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Patrick Semar den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.+4). Damit war der Triumph der Dresdner gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – FC Mecklenburg Schwerin U19

SC Borea Dresden: Renk – Fröhlich, Neimi (90. Rülke), Goebel, Schulze (83. Yildirim), Mätzler, Exner, Knötzsch (83. Yehia Nabil Khaled), Semar, Mende (66. Walther), Dell

FC Mecklenburg Schwerin U19: Schulz – Fuchs, Schäfer (76. Domres), Hartig, Müller, Elgezawy (71. Henke), Jaap (46. Rühlke), Bilson (60. Shalabai), Zellmann, Röpke, Szulczyk (71. Barati)

Tore: 0:1 Louis Müller (32.), 1:1 Edgar Knötzsch (34.), 2:1 Edgar Knötzsch (60.), 3:1 Patrick Semar (90.+4); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Julian Schiebe, Ronny Köhler; Zuschauer: 18