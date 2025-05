Berlin/MTU. Die 30 Besucher des SportforumsKR2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner schlugen das Team aus Halle mit 4:0 (2:0) deutlich.

In Minute 21 schoss Emanuel Zefi das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfL Halle 96 I (U19) steckte einmal Gelb ein (25.). Die Berliner legten in der 45. Spielminute nach. Diesmal war Damien Schade der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

BFC DYNAMO U19 führt nach 45 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der BFC DYNAMO U19 kassierte jetzt einmal Gelb. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 65: BFC traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Justin Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

Nur kurz darauf gelang es Max Matthes Ramoth, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (68.). Die Berliner sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VfL Halle 96 I (U19)

BFC DYNAMO U19: Höhne – Leiting, Sellenthin, Gnodtke, Wurster, Zefi, Ramoth (76. Loyda), Sambale, Hagan (58. Felgentreff), Schade (73. Alekeachah), Kämpf (73. Goedicke)

VfL Halle 96 I (U19): Hanstein – Rayko, Stachyra (46. Kaiser), Danyi, Meyer (84. Prokein), Uguru, Geyer (75. Skriptsov), Schäller, Heute, Haensch (82. Horn), Beese

Tore: 1:0 Emanuel Zefi (21.), 2:0 Damien Schade (45.), 3:0 Justin Felgentreff (65.), 4:0 Max Matthes Ramoth (68.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Sebastian Werner, Uwe Weitzmann; Zuschauer: 30